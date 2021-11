Erdogan spune că Grecia "va suferi" dacă Turcia deschide granițele pentru migranți Președintele turc Recep Erdogan a declarat joi ca nu știe ce se va întâmpla cu Grecia daca va decide sa deschida granițele Turciei migranților dar ca țara vecina &"va suferi&", relateaza Ekathimerini.



Erdogan a facut afirmațiile în timpul unei conferințe de presa susținuta alaturi de premierul ungar Viktor Orban, problema migranților fiind adusa în discuție în contextul crizei grave care are loc la granița dintre Polonia și Belarus.



&"Este nerecunoscator din partea Greciei sa spuna ca Turcia este sursa problemei în timp ce țara noastra gazduiește… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

