Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ar fi vrut sa provoace un incident militar cu Grecia in Mediterana de est, solicitand generalilor sa scufunde un vas, dar fara sa existe morti. Din fericire, generalii s-au opus demersului militar.

- Grecia și Turcia, deși țari aliate in cadrul NATO, se afla la un pas de conflict deschis, pe fondul tensiunilor tot mai mari provocate de actuala criza din Mediterana de Est. Președintele american Donald Trump a avut discuții telefonice separate cu presedintele Turciei, Recep Erdogan, si cu premierul…

- Romania ar putea avea de castigat din zacamintele de gaz descoperite de turci in Marea Neagra. Romanii s-ar putea folosi de infrastructura de evacuare a gazelor pe care o va construi Turcia, spune Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura…

- Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat duminica miscarile "extrem de preocupante" ale marinei turce în Marea Mediterana dupa semnarea unui acord maritim între Egipt si Grecia, potrivit AFP, citat de Agerpres. "Ultimele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca Turcia va relua explorarea de hidrocarburi intr-o zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei. Anuntul sau a intervenit la o zi dupa ce Grecia si Egipt au semnat un acord maritim, contestat insa de catre Ankara, informeaza AFP, preluata de…

- Grecia a anuntat joi ca este pregatita sa inceapa negocieri cu Turcia asupra zonelor maritime pe care cele doua tari si le disputa pentru exploatare in Marea Egee, relateaza France Presse. Turcia a suspendat luna trecuta explorarile de petrol si gaze in largul unei insule grecesti dupa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat luni Turcia la Meseberg, in Germania, ca are "o responsabilitate istorica si penala" in conflictul libian ca tara care "pretinde ca este membra NATO", transmite AFP. "Ne aflam intr-un moment de clarificare indispensabila a politicii turcesti in Libia,…