- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Europei ca, daca vrea sa puna capat conflictului din Libia, sa sprijine actiunile tarii sale in aceasta tara nord-africana, unde Ankara furnizeaza sprijin armat sefului Guvernului de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, condus de Fayez al-Sarraj si…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat duminica seara ca a inceput desfasurarea militarilor turci in Libia in sprijinul guvernului libian recunoscut de ONU, transmit agentiile Reuters si AFP. ''Misiunea soldatilor nostri acolo este sa coordoneze (...) Soldatii nostri au inceput…

- Turcia isi va spori sprijinul militar catre guvernul libian recunoscut international, daca va fi necesar, si isi va evalua optiunile in plan terestru, aerian si maritim, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmit Reuters si dpa. "Daca va fi necesar, vom spori…

- Turcia isi va spori sprijinul militar catre guvernul libian recunoscut international, daca va fi necesar, si isi va evalua optiunile in plan terestru, aerian si maritim, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmit Reuters si dpa."Daca va fi necesar, vom spori aspectul…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit duminica, pentru a doua oara in mai putin de o luna, pe seful Guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, la cateva zile dupa ce evocase trimiterea de trupe turce in Libia in sprijinul acestuia, transmite AFP. Intalnirea, desfasurata…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…

- 'Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09.00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine', a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii Unitatilor de Protectie a Poporului…