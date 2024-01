Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a prezentat joi candidatul la alegerile municipale din 31 martie la Ankara, care va avea misiunea dificila de a recistiga capitala Turciei, trecuta in miinile opozitiei in 2019. Turgut Altinok, actualul primar in Kecioren, unul dintre cele mai populate cartiere ale Ankarei, va apara Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator) al presedin