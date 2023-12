Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se așteapta ca Washingtonul sa aprobe vanzarea de avioane F-16 catre Ankara, in schimbul ratificarii cererii de aderare a Suediei la Alianța Nord-Atlantica. Recep Erdogan a declarat ca și-a facut „datoria” trimițand cererea de aderare a Suediei la NATO parlamentului turc in octombrie, dar acum se așteapta ca Congresul SUA […] The post Erdogan intrare cu talpa la Casa Alba: „Dați-mi F16!” first appeared on Ziarul National .