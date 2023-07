Erdogan intervine în protestele din Franța: Ce se află la originea revoltelor urbane ”Trecutul colonial” si ”rasismul institutional” din Franta se afla la originea vapaii de violente urbane din aceasta tara, care vor conduce la ”o reprimare si mai mare a musulmanilor si migrantilor”, apreciaza luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit news.ro. Seful statului turc isi exprima ingrijorarea ca aceste evenimente recente din Franta ”conduc la o reprimare si mai mare a musulmanilor si migrantilor”, dupa uciderea lui Nahel, la varsta de 17 ani, prin impuscare, de catre un politist, la un comtrol. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 4 iulie -… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

