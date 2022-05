Erdogan, discuții cu liderii Finlandei și Suediei pe tema aderării la NATO. Ce condiții a pus liderul turc Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care se opune aderarii Suediei și Finlandei la NATO, a avut sambata convorbiri telefonice cu liderii celor doua tari, dar si cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, carora le-a transmis preocuparile Turciei cu privire la ”organizatiile teroriste”, relateaza Reuters . Suedia și Finlanda au depus oficial miercuri, 18 mai, cererea de aderare la NATO, renuntand la politica de nealiniere, in urma invaziei ruse in Ucraina. Erdogan a spus in repetate randuri ca se opune integrarii lor in Alianța, motivand ca aceste doua tari adapostesc persoane legate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a declarat sambata ca a avut discutii „deschise si directe” cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre candidatura Finlandei la aderarea la NATO.Erdogan a pus in mod public sub semnul intrebarii daca Finlandei si Suediei ar trebui sa li se…

- Președintele turc Tayyip Erdogan, care pune piedici procesului de aderare a Finlandei și Suediei la NATO, i-a spus sambata premierului suedez Magdalena Andersson ca Ankara așteapta pași concreți in ceea ce privește preocuparile sale legate de organizațiile teroriste, relateaza Anadolu, citata de Reuters.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca va vorbi cu Finlanda, menținandu-și in același timp opoziția fața de candidaturile Finlandei și Suediei la aderarea la NATO din cauza istoriei lor de a gazdui membri ai unor grupuri pe care Ankara le considera teroriste. Finlanda și Suedia au depus miercuri,…

- Turcia a blocat miercuri discuțiile de aderare a Finlandei și Suediei la NATO dupa ce țarile nordice au depus cererile oficiale in acest sens, punand sub semnul intrebarii intrarea rapida a acestora in Alianța Nord-Atlantica, relateaza DPA și Financial Times . O sursa din cadrul NATO a declarat pentru…

- Turcia a blocat inceperea neocierilor de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei, au confirmat miercuri pentru dpa surse din Alianta nord-atlantica. Astfel, Consiliul Nord-Atlantic, care guverneaza Alianta, nu a putut lua decizia de a incepe procesul de aderare, asa cum era planificat, informeaza Agerpres…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat opoziția fața de aderarea la NATO a Finlandei și Suediei dupa ce guvernul suedez a confirmat oficial, luni, ca intenționeaza sa intre in alianța militara occidentala, potrivit BBC . Dupa ce vineri a spus ca nu este posibil ca Turcia, membra NATO,…

- Intrarea Finlandei si Suediei in NATO ar fi o "eroare", asa cum a fost si aderarea Greciei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea…

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…