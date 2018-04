Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si Reuters.Seful statului turc a facut anuntul respectiv dupa ce a discutat cu aliatul sau…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, marti si miercuri, unde se va intalni cu omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, anunța Reuters, care citeaza un comunicat emis de Kremlin. Cu ocazia vizitei, președinții Turciei și Rusiei urmeaza…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…