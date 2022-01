Erdogan anunță că Turcia ar putea coopera cu Israelul la proiectul de gazoduct Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat marți ca Turcia este pregatita sa coopereze cu Israelul la un proiect de gazoduct în estul Mediteranei, marcând astfel dorința Ankarei de a reînnoi legaturile cu aceasta țara, scrie AFP.

"Ministrul nostru de atunci al energiei, Berat Albayrak, era în discuții cu Israelul pentru a aduce gazul (din Mediterana) în Europa prin Turcia. Putem face acest lucru acum", a spus șeful statul turc, cu referire la un nou proiect care ar trebui sa aduca gaze din estul Mediteranei în Europa.

