Erdogan afirmă că a mai redus inflaţia în Turcia la 4% şi că o va face din nou în curând Erdogan a spus ca noua politica bazata pe rate scazute ale dobanzilor face parte dintr-un ”razboi de independenta economica” de succes, dar majoritatea economistilor il numesc nesabuit si prevad ca inflatia va depasi 30% anul viitor. Lira a atins vineri un minim record de peste 17 unitati pentru un dolar, pe fondul temerilor legate de o spirala inflationista. Lira turceasca a pierdut aproximativ 55% din valoare anul acesta, din care 37% in ultimele 30 de zile. La o intalnire cu tinerii africani de sambatam, care a fost difuzata duminica, Erdogan si-a reiterat opinia neortodoxa ca ratele dobanzilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

