Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat marti Statele Unite pentru decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion aflat in Mediterana, liderul turc acuzand Washingtonul ca astfel vrea sa comita ''masacre grave'' in Fasia Gaza, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Principele Radu este prezent la Dusseldorf, de luni pana miercuri, pentru a sustine echipa militarilor romani la Jocurile Invictus 2023. Dupa ce anul trecut a fost prezent la jocurile Invictus de la Haga, Principele a ținut sa fie și anul acesta alaturi de cei 20 de veterani romani raniți in teatrele…

- Compania a debutat pe Wall Street in aceasta luna si a crescut rapid in valoare, pentru a deveni al treilea cel mai valoros producator de automobile din lume, fiind doar in urma Tesla si Toyota. Dar volumul mic de actiuni disponibile public al Vinfast a facut ca actiunile sa fie predispuse la volatilitate,…

- Din cauza multiplelor mutații, Organizația Mondiala a Sanatații și autoritațile sanitare americane au inceput deja monitorizarea. Pana in prezent, aceasta noua varianta a fost detectata in Israel, Danemarca și Statele Unite. Odata cu inceperea școlilor insa, medicii susțin ca noua varianta de coronavirus…

- OMS a decis sa clasifice aceasta noua varianta "in categoria variantelor aflate sub monitorizare, din cauza numarului foarte mare de mutatii (peste 30) aparute la proteina spike", a scris organizatia in buletinul sau epidemiologic privind pandemia de Covid-19, publicat joi seara.Proteina spike este…

- Luptatorul moldovean de stil liber Alexandru Borș a devenit vicecampion mondial intre juniori „sub 17 ani”. La competiția de la Istanbul, in categoria de greutate de 80 de kilograme, compatriotul nostru a obținut victorii in fața lui Adam Mizsei din Ungaria, Daniel Simonian din Israel, Ismayil Asadli…

- „Gatul tehnologic” este boala ce afecteaza majoritatea oamenilor din toata lumea in acest secol al digitalizarii și al dispozitivelor ca telefoane mobile, laptopuri. Cercetarile au demonstrat ca 10 țari sunt foarte afectate, printre care Statele Unite, unde numarul celor care sufera de „gat tehnologic”…

- Casa Alba a creat un nou birou pentru pregatire si raspuns la potentiale pandemii si care va fi condus de Paul Friedrichs, chirurg militar si general-maior in rezerva al Fortelor Aeriene, relateaza Reuters. Noul Birou de Politica de Pregatire si Raspuns pentru Pandemie va prelua si atributiile actualelor…