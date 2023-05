Erdogan a bulversat bursele, în urma victoriei raportată de alegeri Lira turceasca a ajuns la un nou minim la scurt timp dupa ce presedintele, Recep Erdogan, a fost reales sef al statului. El deține aceasta funcție de peste doua decenii. In același timp, actiunile listate pe bursa de la Istanbul inregistreaza cresteri in prima sedinta de tranzactionare de saptamana aceasta. Benchmarkul a crescut cu 94% in […] The post Erdogan a bulversat bursele, in urma victoriei raportata de alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

