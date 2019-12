Stiri pe aceeasi tema

- Șefii Casei de Asigurari de Sanatate Gorj se plang de numarul mare de internari pe care le realizeaza Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Acestea depașesc plafonul alocat pana la data curenta. Pana acum, 10% din internarile realizate la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu au fost nedecontate:…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat, despre invoirea lui Liviu Dragnea din Penitenciarul Rahova, ca nu are cunoștința despre o posibila autosesizare a DNA in acest caz și din ce a vazut in spațiul public a fost vorba de o incalcare de regulament, conform Mediafax.Citește și:…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca ofensiva turca din nordul Siriei incalca legislația internaționala, potrivit Le Figaro, scrie Meidafax.„Nu credem ca un atac impotriva milițiilor kurde este legitim din punctul de vedere al dreptului internațional”, a declarat Maas pentru…

- Legislația din Japonia stipuleaza ca un japonez cu multiple cetațenii este obligat sa aleaga una singura inainte de a implini varsta de 22 de ani. Naomi Osaka va implini 22 de ani saptamana viitoare, pe 16 octombrie și cu toate ca pana acum a reprezentat doar Japonia in circuitul WTA și in Fed Cup,…

- Conform sondajului, 53% dintre persoanele chestionate de postul de televiziune ZDF au declarat ca masurile prevazute in pachetul de politici climatice nu merg destul de departe. Pe de alta parte insa, doar o treime dintre cei chestionati au declarat ca ar fi gata sa plateasca mai mult pentru motorina…

- Totodata, institutia a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei pentru abaterile de la legislatia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor. ANSVSA a verificat modul de respectare a conditiilor sanitare veterinare si de siguranta alimentelor referitoare la trasabilitatea, ambalarea,…

- Roluri mari, caștiguri mari, roluri mici, caștiguri mici? Nu intotdeauna! Ștefan Iancu, de exemplu, e fericit cu partitura sa secundara in serialul “Vlad”, pentru ca, deși i-a adus notorietate, nu l-a facut atat de vizibil incat realizatorii de filme sa-l asocieze cu producția de la PRO TV și sa nu-l…

- Romania - Spania se va juca in fața unei Arene Naționale pline. Ianis Hagi (20 de ani) e nerabdator sa ii infrunte pe iberici. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la 19:00. Ambele…