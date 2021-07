Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Tatal lui Mihai Dolinschi și bunica acestuia au vorbit despre jurnalist, intr-un interviu Antena 3. „Mihai a avut simțul umorului. Cele mai frumoase clipe le-am trait alaturi de acest…

- Federatia Scotiana de Rugby a anuntat, joi, anularea meciului test cu selectionata Romaniei, care era programat in 10 iulie, pe Stadionul Arcul de Triumf, București. Anularea vine ca urmare a faptului ca mai multi componenti ai lotului Scotiei au fost testati pozitiv cu coronavirus. Toti jucatorii si…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- Burse in valoare totala de 500.000 de euro. Aceasta este oferta Tiffin University SUA, cu programe de Executive MBA și de licența in Administrarea Afacerilor desfașurate in București, pentru viitorii studenți. Bursele le sunt acordate studenților BBA (Bachelor of Business Administration) pe toata durata…

- Elevii se intorc la școala dupa ce rata de infectare a scazut considerabil in toata țara. Ca urmare, cea de-a doua saptamana de școala dupa mega-vacanța de primavara incepe cu 450.000 de elevi mai mulți fața de saptamana trecuta. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat la Antena 3 ca in felul…

- Un tanar in varsta de 35 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan. Tanarul s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan din Bucuresti, vineri, in jurul orei 11.00. Mai mulți martori au sunat la numarul unic de urgenta 112. Oamenii au vazut […] The post…

- O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…