Epoca lui „Davai ceas, davai palton” Vorba asta este stiuta si rasstiuta de romani, pana si de ultimul taran semianalfabet, caruia rusnacii i-au jefuit totul din casa si i-au violat fetele. Cine se face ca nu stie de politica de rapt rusa, acum dupa atatia ani, si nu e convins de asta, sa am iertare - e un ticalos. Si, in forme diverse, si alte popoare au cunoscut acestea, caci nu numai romanii n-au putut evita „Sfanta Rusie" ticaloasa (apropo, nici o tara din lume nu se mai autointituleaza „sfanta", sfant e un atribut al Divinitatii) si ceatlaul rusesc. Iar acum, in anul de gratie 2022, agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei a pus… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

