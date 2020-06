Episodul "Germanii" al serialului Fawlty Towers, retras de pe platforma de streaming a BBC

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Dacian Cioloș spune ca a vazut demult și „de mai multe ori” filmul „Pe Aripile vântului” care a fost retras de la difuzare temporar de HBO fiind considerat rasist. „E tot o forma extrema de abordare a lucrurilor. Asta face parte din istorie și e important…

- Filmul „Pe aripile vantului” a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia „Little Britain” a fost retrasa de pe BBC iPlayer, Netflix si BritBox, noteaza click.ro.…

- Filmul „Pe aripile vantului” va fi scos de pe platforma de streaming HBO Max din cauza problemelor rasiale care apar in pelicula. HBO Max a spus despre filmul din 1938 ca „este un produs al vremii, in care apar probleme rasiale și etice, care au fost atunci o problema și continua sa fie și in ziua de…

- Acest lungmetraj de trei ore si 58 de minute a aparut in 1939 si este considerat de multi universitari cel mai ambitios si eficient instrument al revizionismului sudist. Filmul lui Victor Fleming, adaptat dupa romanul lui Margaret Mitchell, prezinta o versiune romantica a Sudului si o viziune foarte…

- Marile platforme distribuitoare de filme și seriale tv au inceput sa scoata din lista producții considerate ca avand conținut rasist. Pe aripile vantului, unul dintre cele mai vizionate filme din istorie, a fost scos de pe platforma HBO Max, iar serialul Little Britain a fost eliminat de pe Netflix…

- Platforma de streaming HBO Max a retras „temporar” filmul „Gone With the Wind/Pe aripile vantului” din grila. Lungmetrajul (3 ore si 58 de minute) cu 8 Oscaruri, calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras in plina mișcare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de…

- Filmul "Pe aripile vantului", caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia "Little Britain" a fost retrasa de pe BBC…

- Filmul ''Pe aripile vantului'', calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de persoanele de culoare din Statele Unite, relateaza miercuri agentia AFP. Filmul-fluviu…