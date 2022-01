Urmand celor trei episoade anterioare, prezentam un material cu detalii despre mediul in care s-a putut dezvolta si in care a putut prinde putere gruparea de persoane care au amanetat siguranta feroviara in Romania. Gruparea din AFER nu ar fi atat de puternica si nu si-ar putea indeplini obiectivele daca nu ar beneficia de cel puțin trei factori favorizanți, respectiv: Lipsa unei echipe puternice si bine inchegate in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii la nivel de varf pe domeniul feroviar. In unele direcții si structuri din MTI exista persoane obediente fata de gruparea din AFER, persoane…