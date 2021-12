Episodul 2: În cadrul AFER există şi funcţionează de câțiva ani o grupare de familii şi cumetrii Așa cum s-a mai spus cu alte ocazii si sub alte forme, problema cea mai grava a AFER este aceea ca in cadrul acestei institutii exista si functioneaza de cațiva ani o grupare de familii si cumetrii, sub forma unei structuri paralele de conducere formata din persoane cu functii de conducere, al carui principal domeniu de activitate il constituie actiunea subversiva, cu efecte negative atat pentru AFER cat si pentru intreg domeniu feroviar din Romania. Vom denumi in continuare aceasta structura paralela, „grupare”. Efectele negative au in contrapondere diverse beneficii materiale personale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

