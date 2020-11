Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lotului national feminin de tenis de masa al Romaniei, Viorel Filimon, este internat la ATI, la aceasta ora, in Spitalul Municipal Constanta, fiind infectat cu virusul Covid-19.Citește și: SFIDATOR In plina pandemie, un medic a fost prins cand lua mita: a fost retinut pentru 24…

- În ultima perioada, numarul de cazuri de coronavirus a explodat atât în țara, cât și în Cluj. În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 198 de cazuri covid-19 în județul Cluj. În acest moment sunt internați 387 de pacienți, dintre care 353 din…

- Senatoarea USR Florina Presada anunta luni pe Facebook ca a fost dignosticata cu COVID-19, noteaza Hotnews.ro.Conform marturisilor senatoarei, primul simptom a fost o durere ”groaznica” de cap, urmat de pierderea mirosului.”Suntem 28 de mii pe aceasta pagina. Acum puteti spune ca, si voi, cunoasteti…

- Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut, confirmat pozitiv cu COVID-19 si internat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca, a fost externat joi seara. IPS Andrei, in prezent Mitropolit al Clujului, a fost multa vreme arhiepiscop de Alba Iulia (1998-2011). Mitropolitul Clujului, Andrei…

- FC Hermannstadt a anuntat, miercuri seara, ca jucatorul gasit infectat cu coronavirus saptamana trecuta a facut un nou test cu rezultat pozitiv.Fotbalistul respectiv, al carui nume nu este precizat, este in continuare asimptomatic. “Fotbalistul depistat pozitiv cu o saptamana in urma…

- "Aceasta poza e facuta astazi si poate va surprinde. Da, desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat Covid. Din fericire am o forma usoara si voi trece peste asta cu bine. Vreau sa le multumesc celor de la Spitalul Monza si acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila…

- Opt calugari au fost testati pozitiv pentru Covid-19 intr-una din cele circa 20 de manastiri ale comunitatii ortodoxe de pe Muntele Athos, enclava cvasi-izolata din nordul Greciei, a anuntat luni o sursa ecleziastica citata de AFP.

- Dragos Bucur are Covid. Atat starea lui de sanatate, cat și a membrilor familiei sale este buna. Toate persoanele care au intrat in contact direct cu el au fost contactate și sunt in procedura de testare, iar filmarile au fost oprite temporar pana la aflarea urmatoarelor vești. Dupa ce Dragoș…