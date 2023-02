Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit unor afirmații publicate marți, ca Rusia nu va relua participarea la tratatul START privind armele nucleare, pana cand Washingtonul nu va asculta poziția Moscovei, scrie Rador.

Rusia a revendicat marti 'succese' ale recentei sale ofensive in estul Ucrainei, intr-un moment in care Kievul se asteapta la un atac rusesc de amploare odata cu apropierea unui an de la declansarea invaziei, relateaza AFP, EFE si Reuters.

Federația Rusa s-a clasat pe locul al V-lea pe lista celor mai puternice și influente țari asiatice, dupa SUA, China, Japonia și India - arata datele, publicate astazi de una dintre organizațiile de studii analitice și politologice cele mai influente din Australia - Institutul Lowy, realteaza TASS,…

Intre 300 și 500 de oameni vor fi probabil trimiși in Ucraina la mijlocul lunii februarie sau martie, anunța televiziunea israeliana i24news.

Cadavrul unei jurnaliste din Vologda a fost gasit in nordul Moscovei, intr-un bloc de apartamente situat pe Strada Polina Osipenko, scrie Rador.

Patruzeci la suta din teritoriile ocupate dupa 24 februarie - cand Rusia a lansat invazia in Ucraina - au fost eliberate in cursul anului trecut, a declarat luni comandantul-sef al fortelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, citat de CNN, informeaza News.ro.

Delia, Voltaj Guess Who si alti artisti vor canta in noaptea de Revelion la singura petrecere in aer liber organizata in Capitala, in Parcul Titan.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca prima conditie pentru ca Ucraina sa devina membru NATO este ca ea sa castige acest razboi cu Rusia, mentionand ca statele din cadrul organizatiei nord-atlantice ajuta Ucraina sa faca acest lucru din punct de vedere militar, economic si financiar,…