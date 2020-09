Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Preasfinititul Ignatie, Episcopul Husilor, a fost confirmat pozitiv, in urma unui test pentru depistarea infectiei cu virisul SARS CoV 2. Autoritatile sanitare ale judetului au fost informate, iar DSP Vaslui a anuntat ca urmeaza sa fie facuta o ancheta epidemiologica. Surse din cadrul Spitalului…

- Barbatul a povestit la Romania TV faptul ca tatal sau a ajuns la UPU Slobozia, unde a facut un test pentru coronavirus si a plecat acasa. Ulterior, peste doua zile, a fost contactat de DSU si anuntat ca testul este pozitiv. "Pe 11 august, la 12:30, tatal meu a fost luat si dus la UPU Slobozia.…

- Clubul brazilian de fotbal din prima liga Atletico Goianiense a primit permisiunea de a trimite pe teren patru jucatori testati pozitiv la infectia cu Covid-19, scrie dpa care citeaza Globoesporte. Conform sursei, jucatorii se afla in etapa finala a infectiei, au respectat toate masurile impuse in…

- Fotbaliștii Petrolului au efectuat un nou set de teste pentru coronavirus. Toate rezultatele au fost negative, excepție facand cei 6 depistați pozitiv zilele trecute. Aceștia vor intra pe alt circuit de testare. Petrolul ar putea debuta in play-off-ul din Liga 2 sambata, de la ora 20:15, impotriva Rapidului.…

- Persoanele asimptomatice depistate cu Covid-19 nu pot fi externate in acest moment, cand cazurile noi sunt in creștere, spune ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Intrebat vineri la Focșani daca ia in calcul externarea pacienților asimptomatici, Tataru a raspuns: „Purtam in acest moment discuții. Sunt…

- Pompierul din cadrul detasamentului ISU de la Campina a fost confirmat COVID-19 pozitiv de laboratorul de la Bucuresti. 15 dintre cei 28 de pompieri, angajati ai aceluiasi detasament, au fost testati negativ pentru coronavirus, potrivit unor surse medicale.

- LPF a emis un comunicat in aceasta dimineața cu privire la situația celor de la FC Botoșani, a doua echipa din Liga 1 care inregistreaza cazuri de coronavirus, dupa Dinamo. CONTEXT: Medicul echipei FC Botoșani, Dr. Petre Radauceanu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. ...