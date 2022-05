Epilogul pandemiei. Dovada că vaccinul Covid nu a funcționat Deși gluma aceea cu Putin care a ingropat pandemia este sinistru de reala, nu putem trece peste o analiza zdrobitoare, care arata clar ca vaccinul Covid nu a funcționat decat din punct de vedere financiar. Țarile vaccinate aproape in totalitate se confrunta și acum cu spitalizari insemnate și decese, in timp ce codașele la ințepare […] The post Epilogul pandemiei. Dovada ca vaccinul Covid nu a funcționat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

