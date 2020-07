Epidemiologul M. Geza și starea de urgenţă Romania trece printr-o „revenire” a primului val de imbolnaviri dar instituirea starii de urgenta nu va scadea numarul de cazuri. Este opinia exprimata de epidemiologul Molnar Geza la Digi24. Medicul a mai afirmat ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata tara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. El considera ca izolarea este un act medical, iar carantina unul administrativ, iar persoanele infectate trebuie izolate pentru a nu raspandi virusul. Epidemiologul nu considera ca starea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Epidemiolog: Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. Ce spune acesta despre carantina și starea de urgența Sambata, la Digi24, epidemiologul Molnar Geza a afirmat ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sambata, la Digi24, ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata țara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. El considera ca izolarea este un act medical…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 30.789 in Romania, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 614 noi cazuri de imbolnavire, un nou record al numarului de cazuri raportate intr-o zi, de la inceputul pandemiei. Pana miercuri erau…

- Victor Ponta a dat din culisele din Parlament. Tema principala a discuțiilor: reintroducerea starii de urgența in Romania, din 15 iulie. „Ar fi o catastrofa.” Victor Ponta, despre instituirea starii de urgența, din 15 iulie De la inceputul lunii iunie, Romania a intrat pe un drum cu sens unic. Suntem…

- Emilian Imbri a intervenit in direct la Romania TV unde a reacționat cu privire la creșterea alarmanta a numarului de cazuri noi de infecție cu coronavirus in ultimele 24 de ore. ”Este o creștere reala. Vreau sa subliniez faptul ca in spatele numarului sunt persoanele care s-au imbolnavit.…

- ”Noi trebuie sa urmarim acele focare care se nasc in acest moment. Nu mai avem acea transmitere intensa in comunitate, avem focare in caminele de batrani, in caminele de asistați neuropsihic, la personalul care ii ingrijesc pe cei din aceste camine și la personalul medical. Aici trebuie sa venim…

- GCS: Romania a respectat procedura la CEDO privind starea de urgența Foto: Arhiva. România nu trebuie sa obțina niciun fel de derogare, exceptare sau activare a vreunei clauze anume din Convenția Europeana a Drepturilor Omului ca sa poata lua masuri în contextul instituirii starii de…

- 246 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. 246 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în România de la ultima informare, numarul total al îmbolnavirilor ridicându-se…