Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, Emilian Popovici, a declarat la Digi24 ca, in pofida bilanțurilor zilnice ale epidemiei, care par ingrijoratoare, in Romania epidemia a intrat in etapa de scadere progresiva, scrie G4Media. Popovici a argumentat cu cifrele care arata scaderea numarului bazal de reproducere. Astfel, daca in 10 iulie era 1,21, in prezent a […] The post Epidemiologul Emilian Popovici: Suntem in etapa de scadere progresiva in Romania. Depinde ce vor face oamenii in continuare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…