Epidemiolog: Coronavirusul se transmite mai greu Epidemiologii vin cu vești bune referitoare la pandemia de COVID-19. De la inceputul lunii august, virusul SARS-CoV-2 se transmite mai greu. Potrivit lui Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, de la inceputul acestei luni numarul bazal de reproducere a virusului s-a stabilizat la cifra 1, noteaza Mediafax . Acest lucru inseamna ca daca o persoana s-a infectat cu noul coronavirus, infecteaza, la randul ei, inca o persoana. Daca numarul este mai mare de 1, atunci un pacient care sufera de COVID-19 poate infecta mai mult de o persoana. Citește și: Simptomele COVID-19… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

