Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 6 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 48 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.021. In intervalul 05.07.2021 (10:00) – 06.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 48 decese (27 barbați și 21 femei), ale unor pacienți…

- Din cauza ploilor din ultima perioada, Bucureștiul se confrunta cu o invazie de țanțari, iar specialiștii atrag atenția ca exista riscul transmiterii virusului West Nile, care poate provoca boli grave sau chiar mortale. Reamintim ca in acest an operațiunile de dezinsecție și deratizare au inceput cu…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 89 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 30.878 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS-CoV-2 au decedat.…

- „In perioada 25 mai – 1 iunie, centrele de vaccinare organizate in spitalele militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara vor functiona din nou in regim de 24/24 h, pentru a asigura, in principal, administrarea dozelor de rapel persoanelor vaccinate in maratonul desfasurat…

- Prin Hotararea de Guvern nr.1031/2020, in Romania este voluntara (neobligatorie) și gratuita, dar, in același timp, a fost declanșata o campanie furibunda de promovare a vaccinarii, fapt pentru care au aparut o serie de scandaluri privind condiționarea efectuarii acestuia. Condiționare vaccinarii a…

- O firma din Ilfov va furniza echipamente de protectie si materiale catre CN APMC.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit un contract de furnizare echipamente de protectie si materiale necesare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.Valoarea totala a contractului,…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a declarat pentru Digi24 ca daca rata incidenței privind infectarea cu coronavirus va ramane și miercuri sub 1,5, va convoca comitetul municipal pentru noi masuri de relaxare in București. “Ieri (marți – n.r.) am scazut sub 1,5 la mie. Inseamna ca in 48 de ore, CNSU urmeaza…

- Unul din patru spanioli a fost vaccinat cu cel putin o doza de vaccin impotriva Covid-19, au anunțat autoritațile din sectorul sanatații luni, transmite Reuters . Țara se afla in plin proces de accelerare a campaniei de vaccinare. In total, peste 12 milioane de oameni au primit o doza din cele patru…