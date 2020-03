Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 64 de ani a murit sambata, la Buenos Aires, dupa ce a fost contaminat cu Covid-19, acesta fiind primul deces din America latina, a anuntat ministrul Sanatatii, citat de AFP.

- Chiar daca omenirea reduce drastic emisiile de gaze cu efect de sera responsabile de incalzirea climatica, peste o treime din litoralul nisipos este amenintat, potrivit acestui studiu, transmite Agerpres. Disparitia acestuia va avea consecinte in ceea ce priveste activitatile turistice, dar…

- Cel putin 210 persoane au fost omorate in proteste de-a lungul Americii Latine anul trecut, in contextul in care democratii stabile pana acum precum Chile, Bolivia sau Columbia au cazut in haos, a transmis Amnesty International intr-un raport facut public joi, potrivit DPA, citata de news.ro. Dintre…

- Studiul realizat de Institutul de Politici Tehnologice (TPI) incearca sa cuantifice valoarea confidențialitații și a datelor online. Acesta a evaluat cat valoreaza intimitatea in șase țari, analizand obiceiurile oamenilor din Statele Unite, Germania, Mexic, Brazilia, Columbia și Argentina. Studiul…

- Facebook a fost obligata sa isi anuleze lansarea aplicatiei de dating in Europa pentru ca nu a reusit sa demonstreze ca protejeaza suficient de bine datele utilizatorilor, arata Startupcafe. Facebook incearca sa intre pe piata aplicatiilor de dating dominata de Tinder si a anuntat in mai multe randuri…

- Lungmetrajul argentinian "La odisea de los giles", in regia lui Sebastian Borensztein si avandu-l ca protagonist pe Ricardo Darin, a castigat premiul pentru cel mai bun film ibero-american, relateaza EFE. La categoria cel mai bun film ibero-american aspirau de asemenea "Arana", de Andres Wood (Chile);…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cine a fost Josef Mengele? Dicționarele abunda in informații: supranumit „Ingerul morții” a fost un medic german care, in calitate de capitan SS , a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toata Europa pentru exterminarea in lagarele de la Auschwitz și…

- Penguin Random House a cumparat drepturile de publicare ale volumului "Testamentul lui Abraham" dupa ce a fost achizitionat si de editura infiintata de Umberto Eco si Elisabeta Sgarbi, La Nave di Teseo. Cartea va avea, in afara editiei din Spania, mai multe tiraje independente in tari din America de…