Epidemia de coronavirus are, culmea, și o parte bună: Poluarea A SCĂZUT în toate țările afectate In vreme ce coronavirusul nu inceteaza sa se raspandeasca in lume, multe țari au luat decizia izolarii populației lor. China a fost una din primele țari care a aplicat aceasta masura. Repede, s-au constatat efecte pozitive asupra mediului, potrivit France 24, anunța www.romania-actualitati.ro. O apa transparenta in celebrele canale din Veneția? De cand Italia este in carantina din cauza coronavirusului, miile de turiști, care in vremuri normale invadau canalele, au disparut. Barcile cu motor nu mai circula, ceea ce a dus la o mare reducere a poluarii, dupa cum atesta revenirea peștilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

