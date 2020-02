Stiri pe aceeasi tema

- 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, sunt in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost amanate.In plus, au fost anulate si turnee…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Alerta in Italia, din cauza epidemiei de coronavirus. Un italian de 77 de ani a murit vineri, fiind primul caz de deces cauzat de noul virus din China care se inregistreaza in Europa, in cazul unui cetațean european. Franța raportase anterior un prim deces din cauza coronavirusului, dar era vorba despre…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.