Epidemia care aduce bani! Politicienii se înghesuie să aprovizioneze spitalele De cateva saptamani, spitalele au primit liber pentru a semna contracte, fara licitații publice, cu firme care importa maști chirurgicale sau combinezoane medicale. Așa au aparut o fauna de firmulițe controlate direct sau prin interpuși de politicieni. Interesant este faptul ca firma Romjenslav SRL era fara activitate inca din anul 2012, de la inființare, și ca dintr-o data, in plina epidemie a inceput sa lucreze la greu pentru a gasi un producator și, mai apoi, sa importe in Romania, materialele de care are nevoie spitaluil din Suceava, patronat de Consiliul Județean Suceava, condus de liberalul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a facut in plina pandemie de coronavirus o achiziție contrversata. La inceputul lunii aprilie, o societate din Berceni, fara activitate de la inființare, a primit de la spitalul sucevean...

- Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a facut in plina pandemie de coronavirus o achiziție contrversata, scrie g4media.ro. „La inceputul lunii aprilie, o societate din Berceni, fara activitate de la inființare, a primit de la spitalul sucevean un contract de 500.000 de lei.…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a trimis in Vrancea un nou lot de viziere si dezinfectanti, care a fost distribuit catre institutiile din judet, in functiile de solicitarile acestora, a informat, duminica, Institutia Prefectului, noteaza Agerpres. "Inspectoratul pentru Situatii de…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a fost externat din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) dupa ce s-a vindecat de COVID-19, iar de vineri si-a reluat activitatea. Flutur a declarat ca Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava l-a informat, cu o zi in urma, ca rezultatele…

- La solicitarea președintelui Klaus Iohannis, joi, de la ora 16:00, va avea loc o videoconferința cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația epidemiologica de la Suceava,…

- Mai multe firme si organizatii nonguvernamentale din judetul Covasna au facut, in ultimele zile, donatii pentru institutiile medicale aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, printre acestea din urma numarandu-se Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Serviciul de Ambulanta…

- Autoritatile sanitare din Teleorman sunt in alerta dupa ce un copil de zece ani, cu domiciliul in localitatea Blejesti, a prezentat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus, noteaza infotr.ro. Un copil de zece ani, din localitatea Blejești, județul Teleorman, cu simptome specifice infectarii…

- Cum poti spera la un sistem de sanatate functional intr-o tara in care criteriile de baza nu sunt respectate? In care normele de igiena sunt calcate in picioare chiar de spitale, uneori cu papuci scosi la aerisit pe strazi si adusi inapoi in sectii fara jena? In care medicii sunt amendati daca nu au…