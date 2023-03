E.ON Energie Romania: Unde si cum platim facturile de consum cu cardul de energie

Stiri pe aceeasi tema

- Cum pot fi platite online facturile la gaze și electricitate cu CARDUL DE ENERGIE, fara a merge oficiile poștale E.On a transmis instrucțiuni pentru plata facturilor la gaze cu cardul de energie primit de la Guvern. Compania precizeaza intr-un comunicat ca pentru clienții E.ON Energie Romania care au…

- Unde și cum platim facturile de consum cu cardul de energie emis de Guvernul Romaniei  Facturile pot fi achitate online accesand platforma Poștei Romane, direct la poștașul prezent la domiciliul beneficiarului sau la oficiul poștal, prin mandat;  Inregistrarea plaților efectuate online pe site-ul…

- ”Incepand de miercuri, 1 martie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta MFP. Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 1…

- In primele trei zile in care s-au putut utiliza cardurile de energie, cei 6.000 de oficianți ai Poștei Romane au incasat peste 100.000 plați, in valoare totala de 31 milioane de lei, transmite, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

- Factura de gaze naturale va putea fi achitata esalonat de clientii vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni, potrivit unui proiect de Ordin lansat in consultare publica de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). „Am elaborat si supus consultarii publice Proiectul de Ordin…

- Un YouTuber și-a filmat peștii de acvariu in timp ce aceștia au preluat controlul asupra consolei sale de jocuri Nintendo Switch pentru cateva ore, timp in care i-au schimbat numele de utilizator, și-au facut cont de PayPal și au platit cu cardul sau de credit, scrie Insider.

- Primele carduri de energie urmeaza sa ajunga saptamana aceasta la persoanele aflate in dificultate financiara, pentru a le ajuta la plata facturilor. Vor fi aduse de poștași ca scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, și ar urma sa poata fi utilizate incepand cu 20 februarie. Cardul de energie…

- Mioveni. Evitați cozile, platiți online! Simplu și comod, fara comision, impozitele, taxele, precum și amenzile pot fi achitate online la primaria Mioveni, incepand de astazi! Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul www.ghiseul.ro si selectand „Primaria orasului Mioveni” din lista…