- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat ieri un raport in care arata ca piața asigurarilor obligatorii auto RCA se afla intr-o concurența acerba, trei companii deținand cote de piața formate din doua cifre. In acest context, Euroins, una dintre cele 3 companii, a facut un anunț pentru…

- ”Aquila, unul din liderii pietei de distributie de bunuri de larg consum, isi eficientizeaza fluxurile energetice si investeste peste 220.000 de euro in extinderea centralei fotovoltaice inaugurate in acest an si in ridicarea unei noi centrale in Ploiesti, cu o capacitate totala combinata de 230 Kw”,…

- Pe teritoriul Romaniei s-a inaugurat Via Transilvanica, un traseu turistic lung de 1400 de kilometri. Acesta este primul traseu de lunga distanța din Romania. Proiectul a fost inițiat de Asociația Tasuleasa Social, condusa de Alin Useriu. Finalizarea proiectului a fost anunțata oficial sambata seara,…

- Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta Platforms, a anunțat reorganizarea echipelor și reducerea personalului pentru prima data de la fondarea Facebook in anul 2004, momentul marcand sfarșitul erei de creștere rapida pentru gigantul social, scrie Bloomberg . Zuckerberg a precizat intr-o discuție…

- ”Cu o suprafata de 5.000 mp si cu o capacitate de stocare de peste 1 milion de carti, Libris detine la Brasov cel mai mare depozit de carte din Romania dedicat unei librarii online. Compania continua investitiile in dezvoltarea tehnologiilor si anunta transformarea depozitului in “depozit verde”, prin…

- ” Vivre Deco anunta initierea procedurilor de concordat preventiv ca masura pentru protejarea si redresarea business-ului, in conditiile in care post-pandemie piata de home&deco a inregistrat o scadere medie de peste 20%. In 2020 Vivre Deco inregistra o crestere conjuncturala record de 52% a cifrei…

- 76% dintre manageri considera ca vor fi afectați mult sau foarte mult de razboiul din Ucraina. Doar 8% declara ca impactul acestuia este redus. Circa 22% dintre companii se considera puternic dependente economic de Ucraina sau Rusia, iar 6% spun ca depind total de schimburile cu una dintre cele doua…