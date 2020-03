Stiri pe aceeasi tema

- Grupul italian Enel a anunțat recent ca va instala 3.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in Romania, Italia si Spania, in cadrul proiectului AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E). Proiectul este co-finanțat de Agenția Executiva pentru Inovații și Rețele (INEA) a Comisiei Europene, prin programul…

- pentru instalarea de statii de incarcare a vehiculelor electrice in Italia, Spania si Romania Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a contribuit la obținerea unei finanțari complete pentru proiectul AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E), care prevede instalarea de stații de incarcare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa instaleze 20 de statii de incarcare a vehiculelor electrice pe autostrazile A1 si A2, finantarea proiectului urmand sa fie facuta in intregime din fonduri private, anunta cei de la CNAIR. Statiile vor fi amplasate pe autostrada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR vrea sa instaleze 20 de statii de incarcare a vehiculelor electrice pe autostrazile A1 si A2, finantarea proiectului urmand sa fie facuta in intregime din fonduri private, anunta CNAIR.Conform sursei citate, statiile vor fi amplasate…

- Compania IULIUS contribuie la un mediu mai curat și mai echilibrat, susținand condusul ecologic. In acest sens, la Iulius Mall Suceava sunt amenajate stații de incarcare pentru mașinile electrice, cu scopul de a incuraja mobilitatea cu astfel de mijloace de transport. Stațiile de incarcare sunt disponibile…

- E.ON Energie Romania a pus in functiune, in aceasta saptamana, o noua statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, in perimetrul stației de servicii MOL din Targu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 240, fiind astfel finalizata „autostrada electrica” pe ruta Iași-Gheorgheni-Targu Mureș. Posesorii…

- Primaria Focșani va realiza cinci stații de incarcare pentru automobile electrice printr-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile prin Autoritatea Fondului pentru Mediu.La sfarșitul anului trecut a fost aprobat contractul de finanțare de catre AFM, care a stabilit și valoarea cheltuielilor eligibile…