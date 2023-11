Așa cum s-a intamplat și la edițiile precedente, pe masura ce Olimpiada se apropie de sfarșit și lasa loc Jocurilor Olimpice, nemulțumirea fața de acestea crește in randul locuitorilor orașului gazda. Procentul parizienilor nemulțumiți s-a dublat in ultimul an, potrivit unui sondaj recent.

Acest lucru se datoreaza adesea lucrarilor de construcție și dificultaților cauzate de infrastructura masiva care susține cel mai mare eveniment sportiv din lume, potrivit mediafax.

Atitudinea locuitorilor din orașele care au gazduit ultimele doua ediții nu se mai poate compara cu entuziasmul generat…