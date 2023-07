Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar teolog ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i trimita pe preoții pensionari in parohii misionare ”unde este foarte efervescent fenomenul sectar” sau parohii nou inființate. ”Sunt un tanar teolog și urmaresc cu interes Rubrica „Raspunsul Ierarhului”. Cu ceva vreme in…

- Un credincios sucevean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa gaseasca soluții pentru salariile cantareților bisericești, oamenilor de la pangar și paracliserilor. ”Imi puteți spune, va rog, daca la stabilirea viitoarelor programe din posturile de peste an și totodata, din cursul…

- Masura anunțata de arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic,d e a-i sancționa pe preoții care nu respecta programul liturgic in parohii a fost aspru criticata de un enoriaș sucevean din diaspora. Enoriașul considera ca preoții trebuie sa faca slujbe, ”dar daca le vor face din frica, de stres…

- Un enoriaș ii atrage atenția arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca numarul sucevenilor care trec la alte credințe a luat proporții uriașe la sate in ultimii 20 de ani și ii sugereaza sa ia masuri. ”La aproape 3 ani de la venirea dumneavoastra ca arhiepiscop al nostru, ne puteți spune…

- Un preot sucevean caterisit a fost reclamat de o credincioasa ca respectivul slujește in continuare pe Tik-Tok și ca la fiecare apariție amintește ca ține legatura cu arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Sunt credincioasa care v-a sesizat in urma cu puțina vreme despre acele persoane din…

- O enoriașa este oripilata ca un preot sucevean umbla in pantaloni scurți pe strada. Ea i-a cerut o parere despre acest comportament arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Pe strada, in pantaloni scurți, in biserica, in reverenda… Oare noi, mirenii, gandim greșit ca preotul trebuie sa se…

- Un enoriaș sucevean i-a cerut un lucru mai puțin obișnuit arhiepiscopului Sucevei și Radauților și anume sa-l faca un om mai bun. ”Inaltpreasfințite Calinic, cum sa fac sa fiu un om mai bun? Și mai bun.”, a intrebat omul. ”Sfatuiți-va cu duhovnicul dumneavoastra”, i-a raspuns ierarhul. The post Lucru…

- Un credincios sucevean i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, nemulțumit ca PS Damaschin ar fi fost in ianuarie la UPU Suceava pentru o viroza resporatorie cand trebuia sa se adreseze medicului de familie. ” ”Se spune ca Preasfințitul Damaschin a fost in ianuarie la UPU pentru…