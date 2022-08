Energoatom: O linie electrică de la centrala nucleară Zaporojie a fost lovită de obuze rusești. Moscova acuză ucrainenii de atac ACTUALIZARE 23:30 Operatorul ucrainean de stat din domeniul energiei nucleare Energoatom a declarat ca o linie electrica de inalta tensiune de la centrala sa nucleara din Zaporojie (sud-est) a fost lovita vineri de bombardamentele rusesti, dar centrala functioneaza in continuare si ca nu au fost detectate emisii radioactive, relateaza Reuters. In apropiere de zona industriala a centralei atomo-electrice din Zaporojie ca urmare a bombardamentelor invadatorilor rusi au fost inregistrate trei „sosiri”, scrie Energoatom pe Telegram, referindu-se la trei obuze cazute in acel perimetru, potrivit agentiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

