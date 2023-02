Energie: Europa a trecut cu bine peste prima jumătate de iarnă! Problemele mari ar putea de acum încolo să apară Pana acum, o criza energetica a fost oarecum evitata in Europa. Dar riscul politic ramane. Producatorii mari de petrol nu ar trebui sa le fie greu sa estimeze creșterea prețurilor la energie, mulțumita parțial UE, scrie Forbes. Un astfel de risc de politica, condus de plafonul prețului petrolului rusesc, „ar putea declanșa schimbari semnificative și bruște ale mediului de piața mai larg, care ar putea afecta funcționarea ordonata a piețelor și, in cele din urma, stabilitatea financiara”, se arata un articol Bloomberg pe 22 ianuarie. Limita de preț (cunoscuta ca mecanism de corecție a pieței)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

