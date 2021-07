Energia nucleara va asigura aproximativ 35% din necesarul de consum al tarii la nivelul anilor 2030, prin operarea a patru unitati nucleare CANDU, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica (SNN). „Vom retehnologiza Unitatea 1, Proiectul Unitatilor 3 si 4, intenționam o potentiala implementare a reactoarelor modulare mici, și sa introducem productia de hidrogen curat. Suntem constienti de importanța rolului nostru in dezvoltarea comunitatilor si in protejarea mediului inconjurator. Ne asumam rolul companiei intr-un context pe termen foarte lung, unul in care oferim rezilienta, securitate energetica,…