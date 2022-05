Stiri pe aceeasi tema

- Cantitați record de cocaina au fost confiscate in Europa pe masura ce piața s-a extins, au avertizat vineri doua agenții europene, citate de Euronews . Peste 214,6 tone de cocaina au fost confiscate in Europa in 2020, cu 6% mai mult decat in 2019, un record pentru al patrulea an consecutiv. Nivelurile…

- Cu o pensie de general de 18.000 de lei pe luna și un salariu net de premier de 14.000 de lei, premierul Nicolae Ciuca a primit o veste buna in Saptamana mare. Colegii din parlament s-au gandit ca nu i-ar strica o marire de 15%. Ca doar duce și PNNR-ul in spate, nu doar țara. Incerc sa-mi amintesc argumentele…

- Despre banii pentru voucherele acordate familiilor nevoiase si elevilor cu burse sociale, Marcel Ciolacu a spus ca sursa de finantare este atat din fonduri europene cat si de la buget. ”In acest moment, nu trebuie sa modificam niciun regulament european, pentru ca exista axa pe care o putem accesa”,…

- Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

- ”ANAT observa o nesincronizare intre Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii, nicio institutie neasumandu-si intarzierea implementarii voucherelor de vacanta si solicita acordarea de urgenta a acestor mari beneficii pentru angajati si pentru turismul romanesc”, arata ANAT. Acordarea voucherelor de…

- Statele citate doresc ca decizia sa nu fie luata in discuție inainte de a exista un aviz al Comisiei Europene privind pregatirea Ucrainei pentru procesul de aderare. In acest scenariu, abia dupa acest aviz ar urma sa se ia o decizie politica, au declarat sursele diplomatice.Pe de alta parte, statele…

- Potrivit comunicatului, Valery Gergiev va fi inlocuit de dirijorul Yannick Nezet-Seguin pentru cele trei concerte din acest weekend. Numele inlocuitorului lui Denis Matsuev urma sa fie anunțat.Cei doi sunt susținatori și apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Un purtator de cuvant al Carnegie…

- „Am luat decizia sa nu huzurim intr-un partid aflat la guvernare și sa obținem avantaje de pe urma prezenței la guvernare. Am ales opoziția ca sa luptam cu o putere care și-a tradat votanții și care nu acționeaza pentru cetațean, ci doar pentru clientela politica. Forța Dreptei este alaturi de cei care…