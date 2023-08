Stiri pe aceeasi tema

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Compania aeriana HiSky, care opereaza zboruri din Cluj-Napoca, a parcurs cu succes prima dintre cele trei etape impuse de procedura de autorizare, pentru operarea de zboruri in Statele Unite ale Americii. Odata cu finalizarea procesului si obtinerea Permisului de Operator Strain de Transport Aerian,…

- Cel mai important general american a declarat luni pentru CNN ca, deși Ucraina este "foarte bine pregatita" pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, este "prea devreme pentru a spune ce rezultate se vor produce"."Sunt intr-un razboi care reprezinta o amenințare existențiala pentru insași supraviețuirea…

- Propunerile de a impune o incetare a focului sau de a face concesii teritoriale pentru a opri razboiul din Ucraina nu ar servi decat la legitimarea agresiunii lui Vladimir Putin si ar incuraja viitoare atacuri, a avertizat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, care a prezentat strategia…

China a acuzat Statele Unite de "diplomatie coercitiva", in timp ce reprezentanti ai tarilor celor mai industrializate (G7) isi incep summitul vineri la Hiroshima, in Japonia, relateaza DPA.

- Proteus Ocean Group este o organizație al carei co-fondator este Fabien Cousteau, nepotul celebrului explorator oceanic Jacques Cousteau, și dorește crearea unei construcții extraordinare, pe care o numesc „o stație spațiala subacvatica a oceanului”, care ar urma sa fie amplasata la aproximativ 20 de…