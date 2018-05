ENERGIA a lansat piesa „smoke&write”

Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea pentru fanii Sam Smith a luat sfarsit! Artistul tocmai a lansat videoclipul pentru ultimul sau single, “Pray”, pe care l-a filmat intr-o superba casa in Como, Italia. Piesa “Pray” face parte de pe albumul “The Thrill of It All”, care a fost lansat in Noiembrie 2017. Pana acum albumul se bucura…

- Ariana Grande s-a intors oficial cu o piesa nou nouța și plina de semnificație. Piesa este prima lansare a artistei dupa atacul din timpul turneului “Dangerous woman tour”, cand la concertul din Manchester unde 22 de fani au fost uciși. Ariana și-a pastrat tacerea dupa incident și a lucrat la cel de-al…

- In urma cu un an, Jo era "Cu un picior in rai" și cucerea toate topurile muzicale cu piesa pe care și tu ai fredonat-o, cu siguranța, macar o data. Acum, artista revine cu o piesa nou-nouța, ce suna a hit. Hitul primaverii 2018!

- Puține sunt lucrurile care ne dau fiori, iar cele mai multe dintre ele izvorasc din sentimente. Dintr-un sentiment s-a nascut și noul single „Imi da fiori”, pentru care artista a colaborat cu Irina Rimes pe partea de compoziție. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil de la prima audiție.…

- Dupa succesul lui iPhone 10 si al gamei Galaxy S9, a venit randul chinezilor de la Huawei. Acestia au lansat, la Paris, noua generatie de telefoane inteligente din gama P 20.Huawei promite ca noile aparate vor face fotografii de cea mai inalta calitate.

- Baieții de la The Chainsmokers au fost pe val inca de la inceputul anului, lansand doua piese, “Sick boy” și “You owe me” intr-o perioada foarte scurta. Totuși, ei par sa nu stea deloc, caci peste noapte au lansat și piesa “Everybody hates me”. Oare cate surprize ne mai așteapta din parte celor doi?

- Melodia este o compozitie a tanarului vlogger Daniel Pirvan si a fost una dintre primele piese inregistrate de Ligia Hojda in 2015, dupa participarea la Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala. Doi ani mai tarziu, piesa a fost scoasa de la sertar si produsa in studiourile DeMoga Music, de catre…