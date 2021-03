Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020.

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…

- Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitați regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fața de capacitatea regenerabila construita in 2019. „Inca o data, Enel Green Power și-a depașit cu succes propriul record, in ciuda contextului…

- Pe site-ul guvernului olandez, la rubrica de informații cu privire la cei ce calatoresc in țara, oamenii sunt indemnați „sa nu calatoreasca in Olanda”. „Nu calatoriți in Olanda” este primul mesaj de care oamenii „se lovesc” cand intra pe site-ul guvernului. Pe langa aceasta recomandare, mai sunt specificate…

- Morphy Richards, brandul internațional de electrocasnice pentru casa și bucatarie din Marea Britanie, a anunțat astazi extinderea in Europa de Est printr-o sucursala dedicata in București, Romania.

- Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ”Intram…

- "Intram in al doilea an, ar putea fi chiar mai dificil avand in vedere dinamica transmiterii si unele probleme pe care le vedem", a declarat Mike Ryan, directorul pentru urgente al OMS, in timpul unui eveniment care a avut loc online.Bilantul deceselor la nivel mondial se apropie de 2 milioane de la…

- Enel incheie un acord cu grupul chinez Weltmeister, pentru a dezvolta infrastructura de incarcare pentru automobile electrice Compania italiana de utilitati Enel a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord cu Weltmeister pentru a dezvolta pe plan de global infrastructura de incarcare pentru brandul de…