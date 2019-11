Grupul Enel a decis sa majoreze cu 100 de milioane de euro bugetul de investitii pentru sectorul de distributie din Romania al companiei pentru perioada 2020-2022, astfel ca acest buget va ajunge la suma de aproximativ 400 de milioane de euro, a afirmat marti directorul financiar al Enel Group, Alberto de Paoli.



"Am decis sa majoram investitiile in distributie in Romania cu 100 de milioane de euro. In distributie vom ajunge la 400 de milioane de euro pentru a ne conforma regulilor 'RAB in - RAB out' (o obligatie a companiei de investitii in active noi la finalul amortizarii…