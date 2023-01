Stiri pe aceeasi tema

- Portughezii au avertizat ca intentioneaza sa atace in justitie masurile de supraimpozitare din Romania si Polonia, iar acum s-au raliat, practic, demersului juridic initiat de Enel.Enel Green Power a obtinut in martie 2022 suspendarea executarii unui Ordin ANAF din ianuarie anul trecut, privind aplicarea…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anunțat luni, 9 ianuarie, ca va sesiza Parchetul in cazul presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu Buica, acuzat ca și-a folosit funcția pentru favorizarea cumnatei sale. „Nu am incalcat legea și nu demisionez”, a reacționat șeful…

- In acest inceput de an, un echipaj mobil din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, in cooperare cu reprezentanții Poliției Vișeu de Sus, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control pe DN 18, in Vișeu de Sus un autoturism inmatriculat in Romania, condus de un…

- „In temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara, cheltuielile de personal si alte categorii de cheltuieli, intrinsec legate de cheltuielile de personal aferente instantelor judecatoresti, nu mai sunt in bugetul Ministerului Justitiei si sunt preluate la bugetul…

- Fostul ministru iesean al Energiei Constantin Nita se intoarce in penitenciar, unde are de executat un rest de pedeapsa de trei ani si jumatate inchisoare pentru trafic de influenta, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In mai 2017, Constantin Nita a fost condamnat…

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita se intoarce in penitenciar, unde are de executat un rest de pedeapsa de trei ani si jumatate inchisoare pentru trafic de influenta, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In mai 2017, Constantin Nita a fost condamnat in prima…

- In luna septembrie, Petrica Bolfa, omul de afaceri nasaudean condamnat la 8 ani și 7 luni de inchisoare cu executare pentru inșelaciune, evaziune fiscala și delapidare, a depus la Tribunalul Bistrița-Nasaud o contestație la executare, insa fara sa aiba vreun succes. Bolfa a incercat astfel sa scape…

- Procurorii DIICOT au identificat 605 dosare (288 aflate in faza de urmarire penala si 317 pe rolul instantelor) care ar putea fi inchise ca urmare a aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale si Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind prescriptia faptelor, prejudiciul in aceste cauze fiind…