Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou vine cu facturi uriase la curent. In unele zone, scumpirile vor ajunge chiar si la 26%, atrag atentia expertii in energie. De la 1 ianuarie, piața se liberalizeaza, iar tarifele nu vor mai fi stabilite de autoritați, asa cum se intampla acum. Chiar ministrul Energiei spune ca facturile vor…

- Energia electrica va fi, de acum inainte, mai ieftina pe piata libera decat pe cea de serviciu universal, astfel ca oamenii ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera daca vor preturi mai mici, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.

- Energia electrica va fi, de acum inainte, mai ieftina pe piata libera decat pe cea de serviciu universal, astfel ca oamenii ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera daca vor preturi mai mici, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Asociație: Peste 90% dintre consumatori nu stiu ca piata energiei va fi liberalizata complet de la 1 ianuarie 2021. Ce se schimba in facturile romanilor Peste 90% dintre consumatorii casnici de energie din Romania nu stiu ca piata va fi liberalizata complet de la 1 ianuarie 2021, intrucat autoritatile…

- Pretul energiei pe piata spot a fost cu 25% mai ieftina in octombrie, fața de anul trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 204,3 lei pe MWh in luna octombrie a acestui an, cu 25,07% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna…

- Peste 8 din 10 companii industriale și de logistica doresc sa accelereze investițiile in urmatoarele 12 luni sau sa le mențina la un nivel similar cu cel din ultimii ani, potrivit unui sondaj realizat de Colliers International in randul a 26 de dezvoltatori și chiriași de top din piața locala. Stocul…

- Companiile romanesti au o agilitate organizationala scazuta, ceea ce le limiteaza capacitatea de raspuns la crize si performanta pe termen lung, conform unui studiu local McKinsey, care arata ca serviciile IT si cele financiare sunt sectoarele cu cele mai bune scoruri pentru agilitate, cu pana la…