- Apple Inc vrea ca India sa reprezinte pana la 25% din productie, de la aproximativ 5% - 7% in prezent, a declarat luni ministrul indian al Comertului, Piyush Goyal, la o conferinta de presa, in conditiile in care gigantul american incearca sa-si reduca dependenta de China, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana a oferit vaccinuri anti-COVID-19 gratuite Chinei pentru a ajuta la limitarea epidemiei de coronavirus, a relatat marți Financial Times, citat de boursorama.com . Masura face parte din eforturile comisarului european pentru sanatate, Stella Kyriakides, de a coordona un raspuns la nivel…

- In aceste momente, China trece printr-un nou val de COVID-19, lucru care se resimte deja și pentru producatorii de automobile. Asta pentru ca Tesla tocmai a anunțat ca a suspendat producția la uzina sa de la Shanghai tocmai din cauza noului val. Potrivit agenției de presa Reuters, ridicarea restricțiilor…

- Cheltuielile curente interne pentru protectia mediului au reprezentat anul trecut 0,9% din PIB, iar investitiile 0,3% din PIB, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . La nivel national, investitiile pentru protectia mediului au reprezentat aproximativ…

- Tensiunile de la cea mai mare fabrica de iPhone din lume, din Zhengzhou, in centrul Chinei, ar putea duce la un deficit de producție de șase milioane de iPhone-uri in acest an. Protestele și situația tensionata de la uriașa fabrica din Zhengzhou, in China, ar putea duce la un deficit de producție…

- Constructorul suedez de mașini electrice a atins borna de 100.000 de exemplare produse pentru modelul sau Polestar 2. Producția berlinei cu zero emisii a inceput in primavara lui 2020 la uzina Volvo de la Luqiao din China. Acum, Polestar 2 a atins oficial borna de 100.000 de exemplare produse. Exemplarul…

- Acest an va fi, probabil, cel mai bun pentru producția auto naționala, cu o medie de peste 40.000 de mașini/luna, la uzinele Dacia și Ford. Romania este pe locul șase in UE, cu producție mai mare decat Italia și Ungaria, dar mult sub Cehia și Slovacia. Cum stau alte țari? Cel mai nou raport ACEA, pentru…

- Potrivit celor mai recente date oferite de Biroul National de Statistica din China, in primele 10 luni ale lui 2022, valoarea adaugata a intreprinderilor industriale, a caror cifra de afaceri depașește anual 20 de milioane de yuani, a crescut cu 4% fața de 2021. Productia industriala a cunoscut o crestere…