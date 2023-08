Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Datele Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din țara, arata o scadere a cantitaților pe care compania le pune la dispoziție prin mecanismul obligatoriu de achiziție centralizata, pe alocarile lunare. Mecansimul obligatoriu de achiziție centraliazta (MACEE)…

- Temperaturile foarte ridicate inregistrate in toata țara in ultimele zile au dus la creșterea substanțiala a consumului de energie electrica, pe alocuri cu 59% mai mari decat intr-o zi obișnuita.

- Comisia pentru Energie din Parlamentul European a decis miercuri sa respinga o propunere care viza plafonarea veniturilor exceptionale generate de producatorii de electricitate, in situatia in care Europa se va confrunta cu o noua criza energetica, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana a funcționat, anul trecut, in regim de avarie, in ce privește producția de energie electrica. Fara gazul rusesc, consumul, atat al populației, cat și al intreprinderilor, s-a redus drastic, iar problemele cu producția scazuta la energia nucleara și hidro au determinat statele sa foloseasca…

- – CIECH Soda Romania incepe producția de energie solara, ca urmare a unei investiții de 1,7 milioane de lei intr-un parc fotovoltaic, și marcheaza o noua activitate in procesul de dezvoltare al companiei, care produce in prezent silicați lichizi, o materie prima importanta pentru industria anvelopelor,…

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat…

- Horoscop SAPTAMANAL 15-21 mai 2023. Este o saptamana astrologica incarcata, cu un eveniment demn de remarcat aproape in fiecare zi. La finalul saptamanii trecute s-a incheiat, Mercur retrograd și putem rasufla ușurați pe masura ce comunicarea devine mai puțin confuza și mai puțin frustranta. Apoi,…

- Alexei Stoliarov, ginerele lui Șoigu, nu ezita sa iși afișeze stilul luxos de viața pe rețelele sociale. Cel mai recent videoclip in care apare acesta a starnit un val de furie in randul susținatorilor razboiului. Зять Шойгу aka блохер Алексей Столяров похвастался, что пожрал в ресторане на 42 тысячи…