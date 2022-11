Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Proiectului educațional „VOLUNTARI DE FAPTE BUNE”, din calendarul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, in saptamana fructelor și legumelor donate(21-25 noiembrie 2022), Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, prin coordonator S.N.A.C local- prof. Anamaria Domnina…

- Teatrul de Vara „Radu Beligan” a fost din nou gazda „confruntarilor” bobocilor, joi seara (10 noiembrie) fiind randul elevilor de la Colegiul „Mihai Eminescu” sa „se dea” in spectacol. Numai ca de aceasta data, așa cum era de așteptat, au participat atat bobocii de liceu cat și cei de la postliceala.…

- La Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” Lespezi, din comuna Garleni, jud. Bacau s-a desfașurat astazi, 04.11.2022 activitatea extrracuriculara ,,Carnavalul personajelor”, activitate coordonata de doamnele invațatoare Branzei Corina și Saila Mihaela. In cadrul acestei manifestari avand ca scop principal…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- In acest an, cetațenii aflați in județul Bacau pot experiment simularea unor situații de urgența produse acasa și care le pot pune viața in pericol. Acest lucru este posibil cu ajutorul Centrului Mobil pentru Raspuns in Situații de Urgența și a cadrelor ISU Bacau instruite pentru a utiliza și prezenta…

- In cadrul proiectului educațional extracurricular „Frumusețea Transilvaniei Medievale”, inițiat de domnul profesor de geografie Radu Constantin Cuțic, in colaborare cu profesorii Anamaria Domnina Ginju, Mirela Bocu, Irina Colatau, Ana-Maria Carp, Corina Postolache, in zilele de 1 și 2 octombrie, alaturi…

- In data de 26 septembrie, elevi și profesori voluntari din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, alaturi de un grup de preșcolari de la Gradința Letea, elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacau, au ales sa celebreze Ziua Europeana a Limbilor…

- In data de 17.09.2022, un grup de 50 de elevi de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi insoțiti de cadrele didactice prof. Camelia-Paula Furieșu (director), prof. Anamaria- Domnina Ginju (coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare), prof. Mariana-Dana Buliga, prof. Mirela…