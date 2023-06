Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud a anunțat ca va oferi imunitate diplomatica participanților la doua intalniri ale oficialilor din grupul de țari BRICS, o practica despre care guvernul a spus ca este „standard”. Masura este vazuta insa ca o garanție pentru președintele rus Vladimir Putin ca nu va fi arestat in baza mandatului…

- Principalul cotidian sud-african, „Sunday Times”, relateaza ca autoritațile sud-africane incearca sa convinga Kremlinul sa renunțe la ideea ca președintele Vladimir Putin sa participe la summitul BRICS care va avea loc in Africa de Sud in aceasta vara.Motivul este mandatul de arestare emis pe numele…

- Franta si-a exprimat „consternarea” dupa declaratiile ambasadorului chinez in Franta, care a negat suveranitatea tarilor rezultate din Uniunea Sovietica si a pus sub semnul intrebarii apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, relateaza AFP. Intrebat la postul francez de informatii LCI, Lu Shaye a estimat…

- Emmanuel Macron vine din China direct in Romania. Incheie astfel o vizita de trei zile, un semi-succes diplomatic, dar cu rezultate economice. Emmanuel Macron nu a reusit sa il convinga pe Xi Jinping sa il critice pe Vladimir Putin. A facut si o gafa, a vorbit de doua ori mai mult decat omologul sau.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron l-a indemnat joi, 6 aprilie, pe omologul sau chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina, in timp ce cei doi șefi de stat au avut prima dintr-o serie de intalniri la nivel inalt la Beijing, noteaza Reuters . „Agresiunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vor incerca joi sa faca auzita vocea Europei in cazul razboiului din Ucraina, intr-o intalnire cu Xi Jinping, un apropiat al lui Vladimir Putin, scrie AFP.Cei doi lideri vor fi primiti la sfarsitul dupa-amiezii…

- French and EU leaders will on Thursday seek to make Europe’s case for bringing an end to the conflict in Ukraine in a Beijing meeting with Xi Jinping, a close ally of Vladimir Putin, according to France24. French President Emmanuel Macron and European Commission chief Ursula von der Leyen will be greeted…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a decis inca daca se va deplasa la summitul grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), programat pentru luna august in Africa de Sud, a informat vineri Kremlinul, citat de EFE.