Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este in interesul Frantei sa "discute cu responsabilii rusi", a afirmat luni, 8 aprilie, șeful diplomației franceze, Stephane Sejourne, dupa recenta conversatie telefonica dintre ministrii apararii rus si francez, care s-a incheiat cu versiuni divergente, informeaza Agerpres preluand AFP."In…

- Didier Deschamps nu va fi demis din postul de selectioner al Frantei in cazul unei contraperformante la EURO 2024, a precizat presedintele Federatiei franceze de fotbal (FFF), Philippe Diallo, care a exclus astfel posibilitatea ca Zinedine Zidane sa-i preia pe Les Bleus in aceasta vara, potrivit Agerpres.…

- Este o imagine cel putin surprinzatoare a lui Emmanuel Macron. Soazig de La Moissonniere, fotograful oficial al presedintelui, a distribuit marti, pe retelele sociale, doua fotografii alb-negru in care seful statului are manusi de box si priveste fix sacul de box din fata sa. Este in mod clar in mijlocul…

- Donald Tusk, primul ministru al Poloniei, a anunțat ca vineri va avea loc la Berlin un summit urgent consacrat ajutorarii Ucrainei, cu participarea, alaturi de el, a președintelui Franței și a Cancelarului german. Premierul Tusk, citat de „Le Figaro”, a precizat ca se dorește in special intarirea cooperarii…

- Judecata guvernatorului rus este imperativa si categorica. "Vreau sa arat ca Immanuel Kant, care s-a nascut aici in urma cu aproape 300 de ani, are o legatura aproape directa cu haosul global (...) cu care ne confruntam astazi. Mai mult, el are o legatura directa cu conflictul militar din Ucraina",…

- Autoritațile din Paris organizeaza duminica, 4 februarie, un referendum prin care ii intreaba pe parizieni daca orașul ar trebui sa impuna o suprataxa de parcare pentru SUV-urile mari, in contextul in care capitala Franței iși continua planul multianual de a deveni un oraș in care se poate circula cu…

- Didier Deschamps, selecționerul Franței, care vizita spitalul universitar din Reims alaturi de Brigitte Macron, a zambit cand a fost intrebat de soția lui Emmanuel Macron de ce nu il ia in lotul ”cocoșilor” pe niponul Junya Ito, extrema lui Stade de Reims. Zilele trecute, selecționerul francez Didier…